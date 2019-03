Roma, albero crolla su tre auto a San Lorenzo

Un altro albero è caduto a Roma. Questa volta è successo a San Lorenzo: un grosso fusto è crollato nella notte in via dei Tizii centrando tre auto in sosta e danneggiando anche un balcone al primo piano di un palazzo. Sul posto carabinieri della stazione San Lorenzo, polizia locale e vigili del fuoco. Non risultano feriti.

Oltre 150 gli interventi dalla serata di ieri da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Le maggiori criticità sono state causate dal forte vento e dalla caduta di alberi e cartelloni pubblicitari in varie zone della città. Il maggior numero di segnalazioni hanno riguardato i municipi VIII e IX e il quadrante sud-est della Capitale

Ultimo aggiornamento: 10:20

