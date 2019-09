Roma, anziana rapinata mentre torna a casa: arrestata una donna, è caccia al complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La avevano seguita lungo la strada di ritorno verso casa e quando ha abbassato la guardia l'hanno picchiata per strapparle la catenina che aveva al collo. La vittima, una 79enne italiana, è riuscita ad attirare l'attenzione dei vicini che hanno allertato le forze dell'ordine costringendo la coppia di ladri a fuggire. È accaduto ieri mattina in via Conegliano al Tuscolano dove due malviventi hanno provato a rapinare un'anziana signora mentre faceva rientro nella propria abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio e del reparto volanti che, grazie all'ausilio di alcuni testimoni, hanno individuato la via di fuga dei due rapinatori. Dopo una breve battuta nella zona, in via Acireale, sono riusciti a bloccare uno dei due: si tratta di una donna di 31 anni con origini romene mentre del suo complice si sono perse le tracce. La donna è stata accompagnata negli uffici del commissariato San Giovanni ed arrestata per rapina aggravata in concorso. Proseguono le indagini per l'identificazione del complice.