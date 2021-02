ll sindaco di Rocca di Papa, Veronica Cimino, arriva addirittura a vietare i Pratoni del Vivaro, “montagna” all’aria aperta, per timore di fare abbastanza contro il Coronavirus. La Cimino con una ordinanza ha proibito per oggi e domani i pic-nic sui prati nel posto più suggestivo dei Castelli Romani. A questo punto le proteste dei cittadini fioccano. L’area è tradizionale meta delle gite fuoriporta e delle passeggiate. Il provvedimento, emanato nell’ambito delle iniziative contro l’epidemia, è valido per fino a stasera, ma è probabile che venga riproposto a primavera. La Questura di Roma, preoccupata per l’aumento del numero dei contagi da Coronavirus, ha chiesto ai sindaci del territorio dei Castelli di vigilare. Nella immensa area dei Pratoni, ricadente nei comuni di Rocca Priora, Rocca di Papa e Velletri, con 180 ettari dal Centro federale equestre del Coni, solo il sindaco di Rocca di Papa ha vietato l’ingresso.

«Abbiamo sentito – spiega Marcello Loisi, portavoce del Comune – la Prefettura e ci siamo confrontati con le autorità competenti. La settimana scorsa, complice il bel tempo, ai Pratoni si sono radunate diverse centinaia di persone che non sembravano attente ai distanziamenti. Inoltre a bordo strada c’erano centinaia di autoveicoli che hanno creato problemi di viabilità. L’ordinanza è una scelta obbligata». Una vasta area è comunque, letteralmente, recintata con i nastri, i varchi di accesso sono stati bloccati e il commissariato di Polizia di Frascati effettuerà servizi di “sorveglianza dinamica”. I Comuni vicini a Rocca di Papa non hanno preso provvedimenti analoghi. «Veronica Cimino – afferma Orlando Pocci, sindaco di Velletri – avrà avuto buoni motivi per emettere l’ordinanza che neanche discuto. Nel tratto di mia competenza dei Pratoni del Vivaro non è stata ravvisata la necessità di imporre divieti». Il provvedimento della Cimino è stato pubblicato sul sito Facebook del Comune perché, a detta del portavoce, «l’ordinanza è esplicativa e non c’era bisogno di fare un comunicato stampa».

A giudicare dalle risposte online la gente non ha preso il provvedimento di buon grado. Carlo Sargentoni, ambientalista storico di Albano, dice che «i Pratoni del Vivaro sono l’unica area verde che per le dimensioni garantisce la massima sicurezza agli amanti delle escursioni. Non si capisce perché si mantengono aperti supermercati e centri commerciali, mentre si recintano zone verdi con prati ed alberi secolari». Molti abitanti di Rocca di Papa hanno espresso giudizi negativi ed hanno invitato l’amministrazione a fare passi indietro e non è un caso che nessun assessore abbia voluto commentare. Critico è anche Andrea Croce, consigliere di minoranza del Pd, per cui «l’ordinanza della Cimino, anche se si può capire, è totalmente sbagliata e immotivata. Si possono incentivare i controlli senza costruire recinti che negano ala gente anche l’aria fresca».

