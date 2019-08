Roma, bruciava rifiuti in una discarica abusiva: arrestato a Palestrina

Usava un terreno, al confine tra Palestrina e Cave, come discarica abusiva in cui far bruciare rifiuti di plastica. I carabinieri della stazione forestale di Palestrina hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 60 anni residente a Palestrina. L’uomo, con precedenti reati in materia ambientale, è stato sorpreso mentre stava appiccando il fuoco ad alcune cassette di frutta e altri imballaggi prelevati, in precedenza, da un rivenditore al dettaglio della zona. Da tempo, alcuni cittadini della zona dove è stato sorpreso il 60enne segnalavano che, soprattutto nelle ore serali, si sviluppava un forte ed acre odore di plastica bruciata. Dapprima è stato individuato il sito dove veniva effettuata l’attività di combustione del materiale in plastica, poi, tramite alcuni servizi di appostamento, rintracciato l'autore dello smaltimento illegale e ricostruita la provenienza dei rifiuti da smaltire. L’autorità giudiziaria di Tivoli ha convalidato l'arresto. L’area dove veniva effettuata l’illecita attività di combustione dei rifiuti è stata sequestrata per l'ingente quantità di rifiuti rinvenuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA