Richiami, Open Day Astrazeneca nel Lazio: il calendario con tutte le nuove date

È online il nuovo calendario dei richiami nel Lazio per gli Open Day (e Week) Astrazeneca. Nella Regione amministrata da Nicola Zingaretti ne erano state organizzate diverse di giornate dedicate alle vaccinazioni con il farmaco anglosvedese. Si era iniziato nel secondo weekend di maggio, con l'apertura per gli over 40. Poi si era arrivati all'Open Week dal 2 al 6 giugno, in cui si potevano prenotare tutti gli over 18. E si era terminato con la settimana dal 9 al 13 giugno, dedicata alle iniezioni Astrazeneca. L'ultima prima dello stop arrivato dal Ministero della Salute. Che l'11 giugno aveva deciso di raccomandare l'uso del vaccino vettoriale per gli over 60. Blocco dovuto ad alcuni (davvero pochi) casi di trombosi rara che si erano verificati nei pazienti più giovani.

Richiami Open Day AstraZeneca nel Lazio a 56 giorni

I richiami per chi ha effettuato il vaccino negli Open Day o Open Week nel Lazio sono fissati a 56 giorni. Questo, però, solo per chi gli over 60. Mentre per tutti quelli che hanno meno di 60 anni si sta procedendo con la vaccinazione eterologa: quindi con la seconda dose di Pfizer o Moderna. E il richiamo resta a 77 giorni. C'è però la possibilità, per chi vuole, di firmare il nuovo consenso informato e quindi ricevere come seconda dose Astrazeneca. Nel nuovo documento bisogna sottoscrivere che si è consapevoli dei rischi legati al vaccino vettoriale (in particolare dei casi di trombosi rara), ma è specificato anche che dopo un'iniezione del preparato sviluppato dall'Università di Oxford i rischi di effetti collaterali gravi sono fortemente ridotti. E che quindi si è convinti «dell'annullamento del rischio connesso alla parziale protezione conferita dalla prima dose».

Lazio, nuovo consenso informato per la seconda dose AstraZeneca: cosa cambia

Richiami Open Day, il calendario

Il calendario degli Open Day Astrazeneca nel Lazio fissa a 56 giorni la data del secondo appuntamento. La comunicazione dovrebbe arrivare sul cellulare. Ma se così non è stato, allora si può consultare l'agenda pubblicata sul sito della Regione. Che anticipa la data del richiamo anche per arginare l'avanza della variante Delta, che potrebbe essere in grado (secondo gli ultimi studi) di superare la protezione garantita da una sola dose. I nuovi giorni del richiamo sono:

15 maggio - 10 luglio

16 maggio - 11 luglio

22 maggio - 17 luglio

23 maggio - 18 luglio

2 giugno - 28 luglio

3 giugno - 29 luglio

4 giugno - 30 luglio

5 giugno - 31 luglio

6 giugno - 1 agosto

9 giugno - 4 agosto

10 giugno - 5 agosto

11 giugno - 6 agosto

12 giugno - 7 agosto

13 giugno - 8 agosto

Seconde dosi Astrazeneca: quale centro vaccinale?

Chi si è vaccinato in uno degli Open Day nel Lazio effettuerà il richiamo nello stesso punto di somministrazione della prima dose e nello stesso orario. Se ci dovessero essere eventuali modifiche, queste saranno comunicate direttamente al diretto interessato tramite Sms.

Come spostare la data del nuovo richiamo

Se nella nuova data comunicata per il richiamo di Astrazeneca si è impossibilitati, sempre per un motivo grave, la seconda dose si potrà evenutalmente posticipare. Come? Chiamando il numero 06164161841 della Regione e chiedere informazioni riguardo la disponibilità. L'assistenza per la prenotazione (o eventuali disdette) è fornita dal lunedì al venerdì, con orario 7.30 - 19.30, e sabato con orario 7.30 - 13.00.