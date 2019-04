Roma, parte dal Colosseo la campagna anti-degrado con Retake

Parte da Roma la campagna #Cifabellal’Italia per combattere il degrado nelle città. Il tour per pulire alcuni dei luoghi più significativi è promosso da Cif, brand per la pulizia e la cura della casa di Unilever, in partnership con Retake, l’associazione di cittadini volontari impegnata nella riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane. Il progetto pluriennale prevede un viaggio in diverse città d’Italia: dopo Roma, Palermo, Napoli, Padova e Milano.



L'appuntamento nella Capitale è per domani, 14 aprile, s arà a Largo Agnesi nei pressi della Metro B – Colosseo. Le "squadre" sin dalla mattina saranno al lavoro per ripulire l'area. Saranno sette eventi solo a Roma, grazie ai quali si conta di coinvolgere centinaia di cittadini, compresi i dipendenti di Unilever.

La vivibilità e la bellezza degli spazi urbani influisce in modo determinante sulla qualità della nostra vita. È con questa convinzione che abbiamo sposato con entusiasmo il progetto Cifabella l’Italia

dichiara Simone Vellucci, Presidente di Retake Roma.

Con Unilever vogliamo far crescere Retake in tutto il Paese. Perché città belle da vivere ci rendono persone più felici

