Assalto in villa alle porte di Roma, moglie e marito sequestrati: la polizia intercetta i banditi e recupera la refurtiva

Hanno assaltato la villa di una coppia di mezza età a Fiano Romano. In tre, sabato sera poco prima delle 22, armati di pistola, cacciavite e un’ascia, hanno immobilizzato prima l’uomo che era uscito di casa per controllare l’allarme scattato e poi, anche la moglie. Pistola puntata alla testa dell’uomo, cacciavite alla gola della donna, i malviventi si sono fatti consegnare gli oggetti preziosi, tra cui 73 diamanti e soldi rastrellando un bottino di circa 50mila euro. Il blocco della cassaforte, che non si è aperta, ha impedito loro di razziarne il contenuto. Sono quindi fuggiti con un’auto guidata da un complice.

Una fuga verso Sud che, però, è terminata nel cassinate dove una pattuglia della Polizia stradale della Sottosezione di Cassino, guidata del sostituto commissario Giovanni Cerilli, nel corso del normale controllo stradale ha intercettato un’Audi A3 sospetta con quattro uomini a bordo alle 5 di domenica. La pattuglia ha intimato l’alt e, una volta ferma, dall’auto i quattro sono usciti di corsa tentando la fuga per le campagne.

Inseguiti dagli agenti, i banditi sono stati raggiunti e nella colluttazione, gli agenti sono riusciti a strappare la borsa ad uno dei quattro senza però riuscire a immobilizzarli. I quattro, stranieri di età compresa tra 24 e 35 anni, sono scappati. L’auto e la borsa sono stati quindi portati negli uffici della polizia e dalla perquisizione è stata trovata una pistola Beretta Calibro 9 con due caricatori con sette e quattro proiettili risultata rubata. Inoltre sono stati rinvenuti alla rinfusa nello zaino anche alcuni monili in oro che ha collegato il fatto con la rapina di Fiano. La coppia rapinata, infatti, contattata, ha riconosciuto la merce recuperata e ai coniugi è stata restituita. Le indagini continuano per risalire alla banda di rapinatori.

