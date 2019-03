Picchiano e rapinano cittadino del Bangladesh: arrestati due minorenni

Lo hanno afferrato per il collo, colpito al volto e rapinato del portafoglio. Ennesima aggressione a scopo di rapina a Roma, in via Prenestina, ai danni di un cittadino del Bangladesh.



Gli autori della rapina sono due minorenni, entrambi figli di genitori immigrati, sorpresi dai carabinieri della stazione di Roma Prenestina all’interno del parco di villa Gordiani mentre frugavano in un portafogli per poi abbandonarlo: dentro c'erano i documenti della vittima di 35 anni che nel frattempo è arrivato e ha riconosciuto i due minorenni.



La vittima è stata medicata presso il pronto soccorso dell'ospedale "Vannini". I due arrestati di 16 e 17 anni sono stati tradotti presso il centro di prima accoglienza di Roma, via Virginia Agnelli.