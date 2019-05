Villa Ada, controlli degli agenti in mountain bike

La polizia in mountain bike. In occasione della festa del primo maggio, nel parco di Villa Ada il commissariato Vescovio, diretto da Mario Spaziani, ha organizzato un particolare servizio di controllo con agenti a bordo di biciclette mountain bike.

Grazie a questi mezzi, recentemente ricevuti in dotazione, i poliziotti hanno potuto raggiungere velocemente anche i più remoti angoli del parco, letteralmente preso d'assalto dai cittadini, vigilando così affinchè nulla turbasse la giornata di festa. © RIPRODUZIONE RISERVATA