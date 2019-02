Roma, tentata rapina in villa a Le Rughe: due arresti

Il tentativo di rapina in una villa a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma, si è concluso con l'arresto da parte dei carabinieri di un cittadino romeno di 23 anni, e di un connazionale di 26.



Nella notte i carabinieri della stazione Le Rughe sono stati contattati da un residente: era scattato l'allarme in casa, il cane abbaiava, poi la brutta sorpresa quando ha scoperto che erano stati portati via numerosi monili in oro.



Dopo un'accurata ricerca in zona, i carabinieri sono riusciti a bloccare i due ladri: si erano nascosti vicino alla villa. Dopo averli perquisiti i militari hanno recuperato tutta la refurtiva.



Uno dei due ladri aveva svolto dei lavori di manutenzione nell'abitazione della vittima, conosceva quindi l'esatta ubicazione dei preziosi. I due stranieri oggi sono stati portati presso il Tribunale di Tivoli per la celebrazione del rito direttissimo.

