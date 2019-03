A volto coperto rapinano la farmacia al Salario: arrestata banda di ladri. Due sono gemelli

Rapinano una farmacia, ma le telecamere li incastrano, nonostante avessere il volto coperto. Tre rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri della stazione Salaria subito dopo aver messo a segno una rapina ai danni di una farmacia di via Alessandro Torlonia. Con volto coperto, i tre, due fratelli gemelli di 35 anni, uno dei quali già agli arresti domiciliari per pregressi reati di rapina ed estorsione, e un 37enne, con numerosi precedenti penali per rapine, furti e droga, sono entrati nell'esercizio commerciale e si sono fatti consegnare l'incasso, fuggendo subito dopo a bordo di un'auto.



Il tempestivo allarme diramato tramite la centrale operativa del Comando provinciale di Roma ha consentito alla pattuglia di carabinieri della stazione Salaria di intercettarli in via di villa Ada, interrompere la loro fuga e immobilizzarli. I tre soci sono stati riconosciuti quali autori del colpo grazie alla visione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della farmacia. Il bottino è stato interamente recuperato e restituito al proprietario della farmacia. A seguito dell'udienza di convalida dell'arresto, il Tribunale di Roma ha emesso nei confronti dei rapinatori un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disponendo il loro immediato trasferimento nel carcere di Regina Coeli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA