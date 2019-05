Roma, rapina furgone portavalori: preso il basista della banda

Arrestato il basista della banda dell'assalto al furgone portavalori. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, coordinati dal gruppo reati contro il patrimonio della Procura, alle prime ore della mattina hanno eseguito un’ordinanza cautelare a carico di quattro persone: una è accusata di rapina aggravata e le altre tre di ricettazione e autoriciclaggio.

La rapina risale al primo giugno 2018, in via Aurelia 1287, zona Massimina Casal Lumbroso. La banda assalì un furgone portavalori della società Sipro. Quattro malviventi, armati di fucili automatici, dopo aver immobilizzato e disarmato le guardie giurate, hanno portato via oltre 1.800.000 euro.





Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, hanno permesso di raccogliere prove a carico dei responsabili. C.A., guardia giurata in servizio sul portavalori il giorno della rapina in qualità di autista, è ritenuto essere il basista della rapina: avrebbe agevolato i quattro della banda che materialmente hanno assalito il furgone. P.D., B.L e Z.E. hanno rivestito il ruolo di riciclatori della somma di denaro trafugata.

Nel corso delle indagini i militari hanno sequestrato 310.000 euro circa in contanti, provento della rapina, nascosti in un doppio fondo predisposto appositamente nella vasca da bagno dell’abitazione di uno degli arrestati. I provvedimenti, che dispongono la custodia cautelare in carcere per due degli indagati e l’obbligo di presentazione per altri due soggetti, sono stati notificati ai quattro presso le rispettive abitazioni. I due destinatari della custodia cautelare in carcere sono stati portati a Regina Coeli.

