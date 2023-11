Giovedì 9 Novembre 2023, 08:23

Cassino. Malintenzionati sono entrati in azione nel noto locale Caffè e sfogliatelle' nella centralissima piazza Labriola, a due passi dal Palazzo di Giustizia. Poco dopo le tre di notte, per la precisione alle 3.27, i malviventi hanno forzato la serratura e sono riusciti ad entrare indisturbati all'interno del bar. Subito si sono diretti alla cassa e forzando anche in questo caso l'apertura hanno portato via tutto il denaro presente. Un bottino non ingente, ma considerando i danni alla porta del locale e alla cassa che è stata divelta, il danno per il titolare del locale potrebbe aggirarsi intorno ai mille euro. Il titolare del noto bar di Cassino non nasconde l'amarezza per l'accaduto ed annuncia che presto provvederà a fare la denuncia: «Questi i miserabili da quattro soldi- dice - non ci fanno assolutamente paura, sono anzi una ragione in più per lavorare un'ora in più».

I PRECEDENTI

Quello della scorsa notte non è il primo furto che si consuma all'interno di esercizi commerciali di Cassino. Diversi sono stati i colpi messi a segno nelle ultime settimane, sia in alcuni bar che in alcuni tabacchi. Di recente era stata presa di mira anche una nota pizzeria. L'emergenza riguarda tutto il cassinate e non conosce tregua. Nei giorni scorsi a Cervaro sono state ben sette le abitazioni visitate', in un caso con un bottino di oltre 15 mila euro. Ad essere stata presa di mira è stata ancora una volta la parte bassa del comune del cassinate, ovvero località Foresta dove i malfattori sono entrati nella casa di un assicuratore ed hanno portato via tutti gli orologi e la gioielleria ed hanno poi buttato giù tutti i quadri alla ricerca, presumibilmente, di una cassaforte. Poco dopo malfattori sono entrati in azione in una villetta a tre piani sempre in zona Foresta. Al piano terra dove vivono i proprietari il colpo non è riuscito ma al secondo e terzo piano, dove in quel momento non c'erano gli affittuari, i malviventi hanno fatto man bassa.A Cervaro l'opposizione consiliare ha chiesto al sindaco di fare di più in tema di sicurezza: un tema, questo, che riguarda anche la città martire in quanto molte telecamere sono mal funzionanti, talvolta completamente assenti. L'assessore Monica Capitanio, però a tal proposito ha tranquillizzato: «Su indicazione della Prefettura e delle forze dell'ordine che lamentavano immagini di scarsa qualità, dopo oltre 10 anni di insistenti richieste rimaste inevase e inascoltate, questa amministrazione ha proceduto alla sostituzione ed adeguamento dei vecchi sistemi di videoripresa e registrazione consentendo un servizio migliore attraverso il rilevamento di immagini più nitide e chiare». Ed è proprio dalla visione delle telecamere, a partire da quelle del circuito interno del locale, che si concentreranno le indagini degli inquirenti.Alberto Simone