Un po’ bellezze mozzafiato un po’ Charlie’s Angels in salsa romana abili a mettere in fuga un gruppo di rapinatori. Destino insolito per le concorrenti di Miss Universo che lunedì notte, una volta tornate in albergo ancora in equilibrio su tacco 12 e fasciate da bellissimi e luccicanti vestiti hanno fatto fuggire almeno quattro malviventi che stavano provando ad entrare nell’“Oly hotel” in via del Santuario Regina degli Apostoli non lontano dalla Basilica di San Paolo.

LA DINAMICA

Tutto inizia intorno alle 3 del mattino quando le ragazze con alcuni componenti dello staff del concorso, compreso il patron Marco Ciriaci, si trovano ancora nella hall al termine della registrazione che ha portato a consacrare come bellezza italiana (pronta ora a volare a Las Vegas per l’ultima tappa mondiale) la siciliana Viviana Vizzini. Il concierge dell’hotel esce per concedersi una pausa sigaretta quando d’improvviso inizia a urlare. È allora che le ragazze invece di fuggire, si alzano dalle comode poltrone e dagli accoglienti sofà e insieme iniziano a correre verso l’entrata come se le loro scarpe fossero delle comodissime sneakers. Arrivate alla porta scorrevole si trovano davanti questa scena: almeno quattro uomini tutti a volto coperto che avevano divelto la sbarra dell’ingresso e stavano provando a entrare. In coro hanno iniziato a urlare mentre alcuni membri dello staff del concorso hanno allertato le forze dell’ordine. I malviventi sono fuggiti dopo che le ragazze schierate una al fianco dell’altra avevano creato una sorta di muro invalicabile. «È stato incredibile - hanno raccontato ai loro genitori le giovanissime concorrenti che sono arrivate a Roma da tutta Italia - stavano provando ad entrare nell’hotel, erano tutti a volto coperto con dei passamontagna scuri, sembrava un film». E invece era la realtà. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Eur diretti dal maggiore Fabio Manzo ma al loro arrivo i rapinatori si erano già dileguati, messi in fuga dalle giovanissime concorrenti di Miss Universo.

LE INDAGINI

Al momento due le ipotesi degli investigatori: la prima è che il gruppo di malviventi, forse convinto che l’albergo fosse vuoto o comunque che i pochi ospiti fossero già a quell’ora nelle loro camere, avesse intenzione di rapinare lo sportello bancomat che si trova proprio all’ingresso dell’hotel. Di fatto gli arnesi che almeno due uomini tenevano in mano come hanno poi raccontato le aspiranti miss lo confermerebbe. L’altra è che dopo aver saputo che nella struttura avrebbe alloggiato lo staff di un concorso come appunto quello di Miss Universo, i malviventi fossero convinti di andare incontro a un bottino ghiotto: oltre al bancomat avrebbero potuto agguantare preziosi e oggetti di valore delle ragazze.

LE IMMAGINI

I carabinieri hanno in mano le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza dell’hotel e hanno acquisito anche i filmati delle videocamere di Roma Capitale che si trovano in strada. Tutte le immagini sono ora al vaglio per cercare di risalire alle vetture - almeno due le auto di grossa cilindrata denunciate dalle miss - e così ai proprietari e al percorso fatto dai malviventi durante la fuga. Per loro del tutto inaspettata.

