Ponte Milvio, 20enne picchiato dal branco alle 2 di notte: «Io, colpito con calci, pugni e bastonate»

Brutta aggressione ad un ragazzo di 20 anni, l’altra notte, su via Flaminia poco distante ponte Milvio. Verso le 2, sono stati alcuni residenti a chiamare le forze dell’ordine dopo avere sentito grida d’aiuto. Sul posto l’equipaggio di una ”volante” che ha soccorso il ragazzo che era sdraiato in terra, dolorante. Da una prima ricostruzione, sembra che il giovane si sia imbattuto in una comitiva di coetanei, ubriachi o sotto l’effetto della droga. Sono volate alcune parolacce, poi la reazione violente del branco che ha circondato la vittima prendendola a calci e pugni.

”Mi hanno accerchiato - ha detto il ragazzo picchiato agli investigatori - saranno stati una decina e mi hanno fatto male. Uno mi ha colpito non so con che cosa ad una spalla. Forse ha usato un bastone”. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza e la vittima è stata medicata sul posto. L’aggressione è avvenuta a pochi metri da una stazione dei carabinieri. Per questo ci sono le immagini delle telecamere che saranno utili agli investigatori.

