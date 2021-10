Roma, ponte dell'Industria devastato da un incendio: crolla una parte. Altissima colonna di fumo. Video Foto

Sabato 2 Ottobre 2021, 23:52 - Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre, 01:19

Il ponte dell'Industria, fra Ostiense e Marconi, è stato attaccato vero le 22.30 di sabato da un incendio che ne ha danneggiato una vasta parte: crollati numerosi degli impennaggi laterali. L'altissima colonna di fumo è stata visibile da gran parte di Roma. Nella zona ai piedi del gazometro, molto animata il sabato sera, il traffico si è paralizzato. Non si registrano feriti.

Sono entrate in azione sei squadre dei vigili del fuoco, che proprio lì hanno il nucleo fluviale. Le fiamme hanno attaccato anche la vegetazione e ricoveri di fortuna lungo le rive del Tevere. E' stato inviato anche il nucleo N.B.C.R. di Roma.

I crolli

Via via che le fiamme avanzavano, dopo essersi forse propagate dalle sterpaglie, travi metalliche si sono staccate e sono cadute nel fiume. I segmenti del "ponte di ferro", inaugurato nel 1863, vennero costruiti in Inghilterra da una società belga e poi portati e assemblati a Roma. Da quel che risulta, la parte centrale del ponte ha retto. I crolli hanno interessato le gallerie dei servizi laterali alla struttura del ponte, in particolare quelle che danno su piazzale della Radio. Le fiamme sono state spente poco prima dell'una. Danneggiate condotte del gas e cavi elettrici.

Black out

L'incendio ha causato progressivi black out elettrici nella zona.