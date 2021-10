Roma, incendio Ponte di Ferro: vietata la navigazione del tratto di Tevere interessato dal rogo

Domenica 3 Ottobre 2021, 07:43 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Sono da poco passate le 23.30 di sabato 2 ottobre quando a Roma, al confine tra i quartieri Marconi e Ostiense, un incendio divampa sul Ponte dell'Industria. La struttura (conosciuta anche come "Ponte di Ferro") viene rapidamente avvolta dalle fiamme e in poco tempo comincia a sgretolarsi nell'incredulità generale, fino al crollo nel Tevere. Nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

APPROFONDIMENTI IL CASO Incendio a Roma, paura a Ostiense: rogo a Ponte... VIDEO Incendio ponte di Ferro a Roma, il momento del crollo CRONACA Roma, rogo Ponte dell'Industria: il momento del crollo di... ROMA Roma, incendio a Ostiense: in fiamme il Ponte dell'Industria ROMA Roma, incendio a Ostiense: in fiamme il Ponte dell'Industria

Incendio a Roma, paura a Ostiense: rogo a Ponte dell’Industria. Crolli e quartiere isolato

All'indomani dell'incendio, restano i pompieri e i vigili urbani a presidiare l'area, circondata da transenne. Alla spicciolata arrivano curiosi e abitanti della zona, increduli per quanto successo. Chi scatta foto col cellulare, chi dice di aver visto dalla finestra della propria abitazione il momento in cui un pezzo crollava nel Tevere. «Non ci posso credere - dice Marco, con le mani giunte sul viso - ci passo tutti i giorni, fa male vederlo così». Un gruppo di maratoneti ferma la propria corsa: «Che spettacolo triste - dicono - Chissà se ritornerà ad essere percorribile».

Roma, incendio Ponte di Ferro: la diretta

Vietata la navigazione del tratto di Tevere interessato

Dopo l'incendio divampato al Ponte dell'Industria, la Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino ha emesso un'ordinanza urgente con misure di interdizione alla navigazione e allo stazionamento di un tratto del Tevere all'altezza del cosiddetto "Ponte di ferro".

Il provvedimento di vietare la navigazione in quel tratto di fiume è stato preso dal Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante della Capitaneria, in virtù del «coinvolgimento delle strutture portanti e delle campate, con grave rischio di crolli e del distacco di parti incendiate sul sottostante tratto fluviale navigabile». Pertanto si è «ritenuto necessario prevedere disposizioni a tutela della pubblica incolumità e a salvaguardia della sicurezza della navigazione nel tratto fluviale interessato e tenuto conto della necessità di non ostacolare l'azione dei mezzi dei Vigili del Fuoco e le unità delle forze dell'ordine impegnate in attività di interdizione e ordine pubblico». L'ordinanza, si spiega, è conseguente al ripristino delle normali condizioni di sicurezza della navigazione nel tratto del Tevere interessato dall'incendio, ad una distanza inferiore a 150 metri su entrambi i versanti del Ponte dell'Industria.