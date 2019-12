Roma, Albero crolla sull’auto in sosta: nessun ferito

Tragedia sfiorata ieri mattina a Torvaianica Alta, dove un grosso albero si è abbattuto su un’auto in sosta, facendo crollare anche una parte del muro di recinzione di una villetta. Lo schianto, avvenuto in via Mare del nord, ha danneggiato la macchina senza provocare feriti. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pomezia per rimuovere il fusto della grossa pianta. Per consentire ai pompieri di lavorare, è stata interrotta la circolazione stradale. Via Mare del nord è stata riaperta dopo circa un’ora. L’albero è caduto danneggiando un’auto parcheggiata. Anche a Pomezia sfiorata la tragedia. Il crollo è avvenuto a pochi passi dalla fermata del bus e per un soffio non ha colpito una ragazza. © RIPRODUZIONE RISERVATA