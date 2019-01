Un veicolo con piattaforma aerea si è ribaltato poco dopo le 12.30 in via della Barchetta, a due passi da via Giulia. Secondo quanto si apprende la piattaforma si trovava a 10 metri di altezza con una persona nel cestello che è rimasta illesa nella caduta. Sul posto la Polizia Locale gruppi Gpit e I Trevi. La strada è stata chiusa per le operazioni di rimozione. © RIPRODUZIONE RISERVATA