Perde la patente mentre ruba birra e vino in un negozio: identificato insieme al complice

Quando si dice la "sfortuna". Perdere la patente proprio mentre si sta compiendo una violenta rapina in un negozio per portarsi via birra e vino. E' andata male ad un giovane italiano che con il complice, sempre italiano, è stato identificato e fermato dopo aver messo a segno una serie di furti in zona Villa Gordiani.



Due rapine nella stessa serata e con la stessa modalità. La prima in via Prenestina e l'altra in via Rovigno D'Istria, zona Villa Gordiani. È accaduto lunedì scorso quando due italiani di 37 e 27 anni, si sono presentati nel primo negozio e, con la scusa di voler concludere la serata in allegria, hanno chiesto al commerciante alcune bottiglie di alcolici. Al momento di pagare però, i due hanno iniziato a minacciarlo dicendogli che avrebbero distrutto il negozio e, dopo una accesa lite, sono fuggiti via rubando una bottiglia di vino.



Poco dopo, hanno rapinato un altro commerciante malmenandolo e asportando alcune bottiglie di birra. Il negoziante dopo aver cercato di bloccare i due malviventi è stato spintonato contro la porta a vetri riportando una ferita mano. Il caso ha voluto però che nella circostanza uno dei due malviventi abbia perduto la patente di guida. Quando sul posto sono giunte le pattuglie del Commissariato Torpignattara, Reparto Volanti e Commissariato Porta Maggiore, queste, grazie alle immagini di videosorveglianza hanno potuto collegare tra di loro le due rapine e da subito sono iniziate le ricerche dei due rapinatori già noti alle Forze dell'Ordine. Rintracciati poco dopo, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso.

