Roma, nasconde la droga nel cartone della pizza: arrestato "pizzaiolo" pusher

Nascondeva centinaia di grammi di hashish nei cartoni della pizza, pronti a partire per lo spaccio. Altro che degustazioni. Fermato per un controllo in via dell'Acqua Bullicante dagli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Torpignattara, U.K., nigeriano di 26 anni, è stato trovato in possesso di 5 panetti di hashish per un peso di 500 grammi. Lo stupefacente, pronto per essere venduto, era nascosto all'interno di un cartone per pizza.

Arrestato, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.