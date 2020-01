Parco delle Valli, sgombero degli abusivi

Sono in corso da questa mattina controlli, finalizzati allo sgombero dei micro insediamenti abusivi nel Parco delle Valli, alla bonifica e messa in sicurezza dell'area verde propedeutici all'avvio del cantiere di riqualificazione della zona su progetto del Municipio. I controlli, da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell'U.P.G.S.P., del Reparto Mobile, unitamente a personale della Compagnia Carabinieri Montesacro, Guardia di Finanza, dipartimento ambiente, assessorato alle politiche sociali del III Municipio, ATAC e volontari della Protezione Civile, hanno l'obiettivo finale di restituire un'area ai cittadini dedicata ad ospitare eventi di varia tipologia.



È stato attuato, nello stesso tempo, un servizio anti abusivismo commerciale nell'area di via Giovanni Conti, angolo con via Monte Cervialto e nell'area esterna del mercato di Val Melaina, da tempo richiesto dal Municipio. In particolare il marciapiede di fronte al mercato è stato liberato da tutti quei venditori abusivi che, esponendo arbitrariamente la merce, rendevano di fatto impraticabile il marciapiede stesso.

