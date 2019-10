Ostia, sradicato albero della legalità. La sindaca: «Un gesto offensivo, avanti a testa alta»

È stato sradicato l' albero della legalità in ricordo di Paolo Borsellino e di tutte le vittime della mafia: l'albero era stato piantato nel parco Willy Ferrero, a Ostia. La sindaca di Roma Virginia Raggi, su Twitter, commenta: «Un gesto inammissibile e offensivo. Azioni simili non spaventano e non fermeranno tutti i cittadini onesti. Avanti, a testa alta». © RIPRODUZIONE RISERVATA