Novavax nel Lazio, via libera alle prenotazioni: si parte domani, 15 hub in tutta la regione

«Dopo le rassicurazioni del commissario Figliuolo sull'arrivo delle prime forniture, sarà possibile a partire da domani prenotare sul portale regionale la prima e seconda dose del vaccino Novavax con 5mila slot al giorno disponibili». Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Il Lazio aveva già preparato il piano per la somministrazione di Novavax. Il vaccino proteico, che si spera potrà convincere molti scettici, verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale.