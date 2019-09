Incidente frontale con la Mercedes contro un bus Cotral a Morlupo: muore 69enne romano

Tragedia domenica pomeriggio a Morlupo (Roma): incidente frontale con la Mercedes contro un bus Cotral, muore 69enne romano. L'automobilista, un 69enne romano, ha perso il controllo della Mercedes classe C su cui viaggiava sulla via Flaminia all'altezza del km 29,380 e si è schiantato contro un autobus di linea Cotral che viaggiava nel senso opposto di marcia. L'uomo è deceduto sul colpo e la salma è stata trasportata all'ospedale Gemelli per gli accertamenti autoptici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Castelnuovo di Porto.

Incidente sulla Colombo, sente morire la fidanzata in diretta al telefono: «Un tremendo rumore di lamiere e lei è sparita»

Roma, incidente sulla Colombo: morta 28enne finita con l'auto in un fosso



Ultimo aggiornamento: 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA