Olimpico, la meteora sorvola (anche) lo stadio durante Roma-Atalanta: il video dei tifosi della Curva

Mezza Italia ieri è stata attraversata da una palla di fuoco. La meteora ripresa dalla web cam del centro di Cesena, con tanto di coda ha illuminato il cielo della notte della penisola. Dalla Lombardia, all'Emilia Romagna, dalla Toscana all'Umbria le segnalazioni sono state moltissime e c'è chi ipotizza che possa essere un frammento dell'asteroide 153 Hilda. Una scena che non ha causato danni ma ha lasciato tutti stupiti.

Olimpico, la meteora illumina Roma-Atalanta

Anche allo Stadio Olimpico di Roma tutti sono rimasti senza parole, e non per il risultato della partita. Una vittoria brillante quella dei giallorossi contro l'Atalanta illuminata ancor di più da un cielo stellare. La partita Roma-Atalanta finisce con un 1-0 portato a casa grazie a Abraham e mentre i tifosi stanno per lasciare lo stadio sulle note di Grazie Roma dalla Curva Sud immortalano il bolide che stava attraversando la Capitale proprio in quel momento.