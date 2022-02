Messico, video virale di un oggetto infuocato nel cielo: ecco cosa è

Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio un oggetto molto luminoso - all'apparenza in fiamme - ha attraversato il cielo sopra Los Mochis, nella Bassa California del Sud, in Messico. Lo strano fenomeno, che ha reso visibile una grande scia di luce nel cielo notturno, è diventato immediatamente un video virale sui social, scatenando le più diverse interpretazioni.

L'ipotesi più accreditata è che non si tratti di una meteora ma di residui spaziali, ovvero i resti di un Falcon9 prodotto dall'azienda americana Space X, lanciato nel 2017, per la missione Echostar 23 e disintegratosi a contatto con l'atmosfera terrestre. Non è la prima volta che il rientro in atmosfera di una parte di un Falcon 9 genera questo effetto. Un fenomeno simile si verificò a fine marzo dello scorso anno e fu avvistato sui cieli degli Stati Uniti, nello stato dell'Oregon e di Washington. (Video: @deZabedrosky / Twitter)