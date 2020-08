Coronavirus a Roma, niente mascherine né distanziamento sociale: chiusi due locali all'Eur

Coronavirus, a Roma ancora controlli e chiusure. Due locali sono stati chiusi per il mancato rispetto della normativa anti Covid e 3 persone sono state denunciate nel quartiere Eur, nel corso dei controlli messi in campo dagli agenti del commissariato Esposizione, finalizzati a verificare il rispetto delle normative anti Covid e al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sei le multe elevate a parcheggiatori abusivi controllati a piazza Kennedy, due di loro sono stati denunciati per reitero dell'infrazione e una donna, anche lei dedita alla stessa attività, è stata denunciata per un furto precedente. Ritirate 3 carte di circolazione ed elevate diverse sanzioni per violazioni del codice della strada. Sono stati chiusi, rispettivamente per 1 e 2 giorni, due attività di intrattenimento a causa del mancato rispetto delle norme previste per il contenimento del Covid-19, in particolare il mancato uso della mascherina da parte dei clienti e l'assenza del distanziamento sociale.

In zona Colombo, invece, gli agenti del commissariato di zona hanno riscontrato all'interno di un ristorante in via Giulietti irregolarità sullo stato degli alimenti, rilevando anche inadeguatezze, da parte del personale dell'Asl, riguardo gli ambienti interni. Sono state quindi prescritte diverse specifiche per ripristinare le condizioni idonee allo svolgimento dell'attività. Nel corso di mirati servizi antiprostituzione in viale Marconi, via Cristoforo Colombo e via Costantino e anti assembramento in largo Beato Placido Riccardi, Parco Schuster, piazza Damiano Sauli e via Gaspare Gozzi, i poliziotti hanno effettuato 2 interventi per assembramento, identificato 144 persone di cui 48 cittadini stranieri e 13 con precedenti e notificato 2 Daspo Urbani. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.



