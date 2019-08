Lite tra amici finisce a martellate, grave un 41enne

Aveva passato il Ferragosto insieme a una coppia. Che poi lo aveva ospitato per la notte. Poco prima dell'alba, però, in casa è scoppiata una lite e il 41enne , a un certo punto, ha aggredito il padrone di casa con un martello. L'uomo si è difeso e, alla fine, ad avere la peggio, è stato proprio l'ospite. E' a accaduto nel centro storico di Montecompatri, alle porte di Roma. Le urla e il trmbusto che provenivano dall'appartamento hanno attirato l'attenzione di una pattuglia dei carabinieri che siono intervenuti in via Intreccialagli.

Roma, picchia la madre 80enne per la cocaina: arrestato per maltrattamenti

Gira seminudo armato di coltello e pistola giocattolo: arrestato 36enne a Trastevere



Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il 41enne riverso sul pavimento privo di sensi, con una vistosa ferita alla testa. La ferita potrebbe essere compatibile con una caduta. In casa c'erano inoltre il proprietario di casa, un 40enne con evidenti ferite alla testa e la compagna 41enne rimasta illesa. Da una prima ricostruzione, l'uomo trovato privo di sensi, la sera prima, in stato di agitazione, aveva chiesto ospitalità alla coppia e il mattino seguente ha litigato con il padrone di casa per cause ancora in corso di accertamento.

L'uomo trovato privo di sensi è stato trasportato dal 118 prima al pronto soccorso di Frascati e successivamente al Policlinico Umberto I di Roma, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Anche il proprietario di casa è stato accompagnato all'ospedale di Frascati, dove è stato dichiarato guaribile in giorni 15 per trauma cranico. I carabinieri hanno effettuato un attento sopralluogo teso a ricostruire quanto accaduto all'interno dell'appartamento che è stato sequestrato insieme a un martello che sarebbe stato utilizzato nella lite.

Non è chiaro cosa sia accaduto ma anche il padrone di casa ha riportato un trauma cranico. Nella lite è stato usato anche il martello ma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Della vicenda i Carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Velletri che vaglierà l'ipotesi di tentato omicidio a carico del padrone di casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA