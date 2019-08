Roma, picchia la madre 80enne per la cocaina: arrestato per maltrattamenti

Aveva picchiato la madre anziana, ancora una volta, perché gli desse i soldi per acquistare la cocaina. Stavolta però il padre di un 51enen, non riuscendo a difendere la moglie dalla violenza del figlio, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Quando gli agenti sono arrivati nell'abitazione nel quartiere Borgo a Prati hanno trovato la donna con lividi evidenti sul corpo. Medicata dal personale sanitario del 118 l'anziana è stata portata in ospedale, mentre i poliziotti hanno iniziato a verificare la situazione. Dalle testimonianze raccolte, sia dal padre ultraottantenne, sia dalla donna in ospedale, gli agenti hanno accertato che E.F., di 51 anni e ancora convivente con loro, per ottenere i soldi per comprare la cocaina picchiava abitualmente la madre facendola addirittura, qualche tempo fa, ricorrere a un ricovero a causa delle lesioni procuratele. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La madre guarirà in sette giorni.

