Gira seminudo armato di coltello e pistola giocattolo: arrestato 36enne a Trastevere

«Una persona in strada, seminuda, che strilla e importuna i passanti». Questa la segnalazione arrivata al 112 e a seguito della quale gli agenti di Polizia del commissariato Trastevere, a Roma, sono intervenuti in piazza Flavio Biondo. L'uomo, un 36enne romano, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga circa 8 cm e di una pistola giocattolo. Perquisita la sua abitazione, gli agenti, in collaborazione con il commissariato Monteverde, hanno rinvenuto 10 coltelli oltre a pistole e fucili ad aria compressa, 39 cartucce a salve e 50 munizioni. L'uomo già il giorno prima si era introdotto all'interno di un istituto di credito, sempre con indosso una pistola giocattolo. Il 36enne è stato denunciato per porto abusivo di armi.

Roma, donna aggredita con spray urticante e coltello: arrestato un 51enne

Roma, rapine in serie con la stessa t-shirt: bandito tradito dal look



Ultimo aggiornamento: 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA