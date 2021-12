Covid, Lazio verso la zona gialla a Capodanno. D'Amato: «Mantenere alta l'attenzione»

Lazio verso la zona gialla a Capodanno. Lo ha spiegato l'assessore regionale Alessio D'Amato ai microfoni di Radio Rai. «A Natale il Lazio non rischia il giallo ma probabilmente verso il Capodanno potremmo anche andare in zona gialla», sottolinea. «Bisogna mantenere sempre alta l'attenzione - ha aggiunto -.Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo far calare le misure di precauzione».

Cosa cambia in zona gialla

Ma cosa cambierà nella vita quotidiana per i cittadini in caso di cambio di colore? Con il giallo nulla. L'unica vera differenza è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, indicazione tra l'altro già decisa da molte città in vista degli assembramenti legati allo shopping natalizio.