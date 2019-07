Lanuvio, danneggiato a colpi di mazza lo storico tranvetto dei Castelli

Atto vandalico al Parco della Rimembranza di Lanuvio, dove i lavori di sistemazione erano stati terminati il mese scorso, con un impegno di risorse e spese non indifferente da parte dell'amministrazione. Nella notte del week end ignoti hanno danneggiato a colpi di mazza o sassi i vetri (che sono antisfondamento, ndr ) dello storico tipico Tranvetto rimesso a nuova vita come abbellimento di tutta la zona verde del "Tranv" come la chiamano i lanuvini.

Un completo fallimento del buon vivere e della buona educazione, un atto becero, vile e contro se stessi

ha detto amareggiato il sindaco Luigi Galieti - . Chiunque sia stato, giovane o adulto, deve rendersi conto del gran male che ha fatto alla comunità lanuvina, distruggendo un simbolo del paese, che in oltre 100 anni, ha trasportato i cittadini per generazioni, e che avevamo restaurato appena un mese fa. Le videocamere di sorveglianza della zona permetteranno sicuramente di trovare i colpevoli o il colpevole, essendo la zona ben inquadrata dagli impianti di video sicurezza, ma intanto tutta la comunità lanuvina è ferita nei propri sentimenti, per il luogo simbolo che è stato danneggiato

.

