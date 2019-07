Roma, ladri sorpresi a rubare in una villetta a Casal Palocco: un arresto, caccia al complice

Pizzicati sul fatto mentre erano intenti a rovistare in alcune stanze di una villetta in via Alessandro Magno a Casal Palocco. Uno dei ladri, è stato bloccato da un addetto alla vigilanza che ha chiamato immediatamente la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di zona che hanno sottoposto a perquisizione personale l'uomo trovando nelle sue tasche i monili e le banconote appena sottratti dall'abitazione. Perquisita anche l'auto utilizzata dal ladro, nella quale sono stati trovati gli «attrezzi del mestiere»: mazze in acciaio, chiavi inglesi, forbici, chiavi esagonali, utilizzati per perpetrare il furto.



Il materiale è stato sequestrato mentre, la refurtiva è stata riconsegnata alla legittima proprietaria, nel frattempo arrivata a casa. S.M., 36 anni, romano è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di furto aggravato in concorso con altra persona rimasta però ignota. Proseguono le indagini per l'individuazione del complice.

