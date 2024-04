Ucraina senza munizioni, la strategia di soldati: «Utilizziamo proiettili e bombe russe inesplosi»

«La Russia non ferma il suo terrore neanche per un minuto. Stiamo lavorando per fornire alla nostra

popolazione una protezione affidabile. Stiamo preparando una risposta molto specifica per il nemico» scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il capo dell'intelligence militare ucraina (Gur), Kyrylo Budanov, in un'intervista alla tv tedesca Ard, ha detto che Kiev si aspetta un nuova offensiva dell'esercito di Putin per «fine maggio», «la situazione al fronte è difficile, ma sotto controllo». «Abbiamo bisogno di concretezza, ovvero munizioni e missili» ha dichiarato alla Stampa il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko.

Guerra Ucraina, Zelensky: «Stiamo per rimanere senza missili». Mosca: droni Kiev attaccano centrale nucleare Zaporizhzhia

L'offensiva russa

In sintesi: di fronte a una nuova e potente offensiva russa l'esercito ucraino sta pagando la carenza di munizioni che sta diventando giorno per giorno più grave.

Un esempio comparso in un articolo del New York Times riguarda le fondamentali munizioni di artiglieria: «L’Ucraina spara solo 2.000 colpi al giorno, mentre la Russia si avvicina ai 10.000. L’aumento di Mosca può essere spiegato dall’aumento della produzione interna e dall’afflusso di armi nordcoreane».

Le nuove strategie

Per questo ora si sta provando a ricorrere anche a strategie inedite per colmare questa lacuna. Lo racconta il Wall Street Journal: «La carenza di munizioni a Kiev è così grave che un soldato che va a caccia di proiettili russi e fabbrica le proprie bombe è diventato un importante fornitore per alcune unità».

La storia raccontata è quella di Max Polyukhovich: lui e altri soldati «perlustrano il fronte orientale dell'Ucraina, alla ricerca di mine non detonate e proiettili di artiglieria che verranno riutilizzati per le scorte di munizioni in diminuzione dell'Ucraina».

Le armi inesplose

Soprannominato Mad Max,Polyukhovich ha detto al Wall Street Journal che pensa di fornire nei prossimi giorni «almeno 14.000 proiettili e 4.000 munizioni per i droni aerei». Come riesce a recuperare munizioni? Ripulendo paludi e villaggi in cui sono passati i russi, recuperando mine anticarro non detonate da cui estrarre esplosivo per riutilizzarlo in una bomba che verrà sganciata da un drone. Di recente a una brigata Mad Max è riuscito a fornire 8.000 munizioni. «Ma se mando 100 colpi, chiamano il giorno dopo chiedendo altre munizioni». Senza aiuti più importanti, soprattutto dagli Stati Uniti dove i Repubblicani al congresso stanno fermando nuove iniziative a sostegno di Kiev, l'Ucraina non riuscirà ad arginare la nuova offensiva di Putin, nonostante l'impegno di Mad Max.