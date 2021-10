Ostia, grave incidente nel primo pomeriggio sulla Colombo al km 18,200, altezza semaforo di Malafede. Coinvolti due vetture e un mezzo pesante che in fase di frenata ha tamponato una utilitaria schiacciandola contro l’auto che la precedeva. Sul posto Vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia Locale X Mare per i rilievi. Notevolmente rallentato il traffico, chilometri di coda, per la chiusura della corsia occupata dai mezzi incidentati.