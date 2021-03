Roma, incidente in via Nazionale: motociclista finisce sotto un furgone, è grave

Codice rosso per un centauro coinvolto in un incidente su via Nazionale, a Roma. Lo scontro tra un furgone e una moto è avvenuto intorno alle 15.35 di martedì 2 marzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il motociclista, un uomo di 41 anni, da sotto il furgone. È stato trasportato subito all'ospedale San Giovanni in codice rosso dagli operatori del 118. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.

Ultimo aggiornamento: 18:00

