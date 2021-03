6 Marzo 2021

Era un motociclista esperto, ma in pochi secondi ha perso il controllo del mezzo che guidava, una Honda Cbr 600, ed è andato a sbattere contro una macchina che, viaggiando nell'altro senso di marcia, ha invaso la corsia opposta per cercare di svoltare. Il sospetto di chi indaga è che il centauro di 63 anni morto venerdì scorso mentre percorreva la circonvallazione Clodia, all'altezza di via Mario Amato, possa avere sbandato a causa dell'asfalto sconnesso, con buche, toppe utilizzate per ricoprire le crepe e parecchi dossi. Mentre la sua visibilità potrebbe essere stata intralciata dalle automobili parcheggiate male.

LE AUTO PARCHEGGIATE

In quel tratto, che costeggia la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio e porta davanti alla Corte d'appello civile, molto spesso ci sono automobili posteggiate in doppia fila. Un'abitudine che rende pericoloso il percorso per gli altri automobilisti e per chi viaggia su due ruote. Ed è proprio sul parcheggio selvaggio e sull'asfalto rovinato che verranno effettuati i prossimi accertamenti degli inquirenti che, in questa fase, stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Al vaglio anche la posizione dell'automobilista che potrebbe avere effettuato una manovra azzardata: il centauro è scivolato e andato a sbattere contro il paraurti dell'auto, che avrebbe invaso parzialmente la corsia su cui viaggiava la vittima, nel tentativo di svoltare.

L'IMPATTO

Dai primi rilievi è emerso che il motociclista procedeva in direzione piazzale degli Eroi. Aveva appena superato l'ingresso del tribunale quando una Lancia Musa ha iniziato la svolta in via Amato. A quel punto la vittima avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita sotto la ruota anteriore dell'automobile. L'impatto è stato molto violento. A dare l'allarme sono stati i passanti e gli altri automobilisti, che si sono fermati a prestare i primi soccorsi e hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. All'arrivo dei paramedici, però, le condizioni del sessantatreenne erano già critiche: i tentativi di rianimazione sono stati inutili e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso dell'uomo. A effettuare i rilievi e a sentire i primi testimoni, invece, sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. La salma è stata portata al policlinico Gemelli, mentre il conducente della Lancia Musa, 46 anni, è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito.

L'inchiesta, aperta per omicidio stradale, punta a chiarire quanto abbiano influito sulla dinamica dell'incidente la manovra dell'automobilista - che potrebbe aver indotto il centauro a frenare bruscamente, perdendo aderenza sull'asfalto dissestato -, le auto parcheggiate male, le crepe e gli avvallamenti lungo la carreggiata: potrebbero essere state tutte quante concause a provocare l'impatto fatale.