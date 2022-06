Tamponato e lasciato agonizzante a terra: motociclista gravissimo. Caccia a pirata della strada. I familiari: «Aiutateci a trovare testimoni»

Tamponato e lasciato a terra agonizzante. Mercoledì 22 giugno attorno alle 22, in via Pratica di Mare all'altezza dello svincolo della Pontina per Castel Romano, un motociclista è stato urtato con grande violenza da un'auto il cui conducente si è poi allontanato senza soccorrere l'uomo che ora è ricoverato in gravissime condizioni. I suoi familiari adesso stanno cercando testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il pirata della strada. Sono passanti lunghissimi minuti prima che altri automobilisti si fermassero per aiutare il motociclista e per chiamare il 118. Chi può aiutare i familiari del ferito telefoni al numero 3888777089.