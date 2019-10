Roma, incidente choc a piazzale Appio: con lo scooter tampona una Smart e rischia di finire decapitato

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 11:30 a piazzale Appio a Roma. L'uomo era in sella a uno scooter quando, per cause al vaglio degli agenti della Polizia locale del gruppo Appio, ha tamponato una Smart ferma al semaforo rosso. L'uomo ha sfondato con la testa il vetro del lunotto posteriore della vettura, rischiando di rimanere decapitato dai vetri che, per fortuna, gli hanno provocato soltanto ferite gravi al collo ma non mortali. Immediatamente soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Eugenio.

