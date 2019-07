Roma, donna di 55 anni muore investita da un camion mentre attraversa sulle strisce

Una donna è morta questa mattina a piazzale Appio dopo essere stata investita da un camion. L'incidente è avvenuto alle 10.45. La donna, di 55 anni, italiana, sembra stesse attraversando sulle strisce pedonali. La salma verrà trasferita al Policlino Tor Vergata.



Per il conducente del camion, anche lui italiano, di 51 anni, sono stati disposti gli accertamenti di rito al Policlinico Umberto I. Sul posto i vigili urbani del VII gruppo Appio per tutti gli accertamenti, per i rilievi e per la ricostruzione dell'incidente.

