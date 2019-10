Auto si schianta contro il parapetto di un ponte: muore il ristoratore De Gasperis

Incidente mortale nella Marsica. Auto si schianta contro il parapetto di un ponte lungo la provinciale tra Trasacco e Collelongo e per il conducente non c'è nulla da fare. La vittima è Stefano De Gasperis, 49 anni, noto ristoratore di Avezzano. E' stato il gestore della pizzeria Golden Park in via Nuova insieme alla famiglia ed era un appassionato sportivo. Lo schianto mentre tornava a casa dal lavoro.



Erano le 23 circa quando è avvenuto lo schianto. De Gasperis è stato subito soccorso per le fratture multiple riportate e trasportato all’ospedale di Avezzano dove però la situazione è precipitata.



Il commerciante è morto dopo poco, nonostante le trasfusioni e i numerosi tentativi di rianimarlo. Sotto choc la moglie Elisa, la figlia Maria Teresa, e tutta la sua famiglia. Era un grande appassionato di cavalli.