Incidente sulla statale Pontina, autocisterna si rovescia: traffico paralizzato verso Roma e verso Pomezia

Incidente stamani sulla statale Pontina, e il traffico è andato subito in tilt: un'autocisterna secondo le prime informazioni si è rovesciata tra Castel Romano e Monte d'Oro, in direzione di Pomezia, causando forti rallentamenti. I vigili del fuoco starebbero cercando di raggiungere il luogo dell'incidente percorrendo la statale contromano per evitare che la fuoriuscita di gasolio dal mezzo possa creare dei pericoli. Il traffico risulta al momento paralizzato sia in direzione della Capitale, sia in direzione di Pomezia.

#traffico - SS148 Pontina code tra Castel Romano e Monte d'Oro > Pomezia

rallentamenti nello stesso tratto > Roma#luceverde #lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) 14 settembre 2019

