Maltempo in Toscana, a Grosseto un’autocisterna viene travolta dalla piena del torrente

Un'ondata di maltempo nella piana nord di Grosseto ha provocato esondazioni, black out, interruzioni della viabilità ed enormi disagi per cittadini ed imprese. La pioggia caduta negli ultimi due giorni - in località Pari sono caduti 107 mm di acqua in 36 ore secondo Centro Funzionale Regionale - ha fatto alzare il livello dei fiumi, fino a poche settimane fa in deifici idrico, causando numerosi allagamenti.

«Continuano gli interventi di ripristino dopo il violento nubifragio grazie al lavoro delle centinaia di donne e uomini del nostro sistema di Protezione Civile. Castiglione della Pescaia e Civitella Paganico sono tra i Comuni più colpiti nel Grossetano. Un'autocisterna è stata travolta dalla piena del torrente Gretano e sono in corso le complesse operazioni con i vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. A Colle Val d'Elsa (Siena) è crollato un muro di contenimento vicino a un condominio dove non risultano persone coinvolte». Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani, a proposito del violento nubifragio che ha interessato le province di Siena e Grosseto nella tarda serata di ieri e la notte scorsa.