Furgone in fiamme sulla Pontina, code lunghissime verso Roma

Sta subendo ancora pesanti disagi la circolazione stradale sulla Pontina verso Roma dopo che un furgone è andato in fiamme. E’ accaduto nel primo pomeriggio all’altezza dello svincolo per via Apriliana. Le fiamme hanno avvolto il mezzo, il fumo nero ha invaso la Pontina in entrambe le direzioni paralizzando il traffico in pochissimi minuti. Oltre 10 i km di code verso Roma, disagi anche verso Latina. Sul posto per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area è stata messa in sicurezza, ma il traffico è ancora congestionato: si transita su una sola corsia. Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA