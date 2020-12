ROMA Incredibile incidente tra una Fiat Panda e una Renault Clio è avvenuto sabato mattina all'alba, tra via della Lucchina e via Cesira Fiori. I due conducenti sono stati poi soccorsi, hanno riportato diverse ferite. Gli agenti della polizia Municipale di zona stanno indagando per ricostruire la dinamica del sinistro.

