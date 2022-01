Venerdì 14 Gennaio 2022, 14:45 - Ultimo aggiornamento: 15:21

Incidente mortale questa mattina a Roma, dove un uomo di 49 anni alla guida di una moto Yamaha ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Smart. L'incidente è avvenuto questa mattina verso le in via del Foro Italico. Immediato l'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sulla cosiddetta "Olimpica" all'altezza del civico 501 di via del Foro Italico, direzione stadio.

A scontrarsi una Smart ed uno scooter Yamana alla cui guida c'era la vittima. Il conducente della vettura è fermato a prestare soccorso, ma per lo scooterista però non c'è stato nulla da fare, il personale del 118 non ha potuto far altro che constarne il decesso. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con traffico rallentato e code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Monte Mario.