Incidente mortale questa mattina a Roma, dove un uomo di 49 anni alla guida di una moto Yamaha ha perso la vita dopo essersi scontrato con una Smart. L'incidente è avvenuto questa mattina in via del Foro Italico. In corso i rilievi della polizia locale, II gruppo Parioli. Il conducente dell'auto si è fermato subito a prestare i primi soccorsi. Gli accertamenti sono tuttora in corso. ( video Ag.Toiati )