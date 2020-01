Roma, incidente fra tre auto vicino Capocotta: due feriti gravi estratti dalle lamiere

Pauroso incidente tre auto in via Litoranea, all'altezza del secondo cancello, nella zona di Capocotta. I vigli del fuoco, intervenuti sul posto assieme ai sanitari del 118, hanno estratto dalle lamiere due persone, entrambi in codice rosso. Una è stata trasportata al G. B. Grassi mentre l'altra al Sant'Eugenio. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro.

Ultimo aggiornamento: 16:45

