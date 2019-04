Latina, incidente sulla Litoranea: trattore tamponato da un furgone si ribalta

Incidente questa mattina lungo la Litoranea, tra Fogliano e Borgo Grappa. Lo scontro ha coinvolto un furgone e un trattore. Ferito in maniera seria un bracciante che lavorava nella zona, soccorso da un'eliambulanza e trasferito in ospedale. Secondo i primi accertamenti il mezzo agricolo è stato tamponato dal furgone e nell'impatto si è ribaltato. Feriti anche gli altri due occupanti del furgone. Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, polizia locale, squadra volante e carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA